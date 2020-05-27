Силы ООС продолжают нести непоправимые потери на Донбассе

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба 28-й омбр ВСУ в соцсети Facebook.

Сообщается, что трагедия произошла вчера вечером, 26 мая.

По информации военных, 24-летний военнослужащий 28-й омбр Виталий Лимборский погиб в результате пулевого ранения в голову.

"С сожалением сообщаем о безвозвратной потере. Вчера, около 19:45, в результате попадания в голову вражеской пули, защищая Украину, погиб младший сержант Виталий Лимборский. Ему было 24 года", - сказано в сообщении.

"То, что я подписал контракт и стал младшим сержантом открыло новые горизонты в моей самосовершенствовании - говорит Виталий - и родные гордятся мной, особенно мама, а для младшего братика Антона, возможно, когда-то буду примером для подражания", - рассказывал ранее Виталий Лимборский в интервью пресс-службе оперативного командования "Юг".



Командование подразделения выразило соболезнования родным погибшего офицера и пообещало отомстить российско-оккупационным войскам "Л/ДНР" за побратима.

"Вечная память погибшему. Приносим глубокие соболезнования родным и близким Виталия. Никогда не простим. Отомстим", - резюмировали в пресс-службе.

Дата официальной церемонии прощания пока не сообщалась.

"Светлая память, герои не умирают", "Вечная тебе память. Мы тебя никогда не забудем. Ты был самым лучшим", "Гибнут лучшие сыны Украины. Вечная память героям", "Господи, за что гибнут самые молодые?", "Добрый и жизнерадостный парень...", "Виталий погиб за народ и Украину...", - отреагировали украинцы в комментариях на печальную новость.

Напомним, ВСУ мощно отомстили боевикам на передовой.

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