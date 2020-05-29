​В "ДНР" заявляют, что украинская военная авиация якобы курсирует на линии разграничения в окрестностях Донецка

Сообщение телеграм-канала боевиков передает Диалог.

По словам оккупантов, ВСУ наращивают инициативу, однако никаких подтверждений со стороны штаба ООС о маневрах авиации не поступало.

"Из Донецка доложили камрады, что противник предпринимает попытки пролета штурмовой авиации в непосредственной близости от линии разграничения, то есть фактически у позиций ДНР и городской черты Донецка. Звуки пролетов самолетов вражеской авиации в настоящий момент отчетливо слышат жители северных и западных районов столицы ДНР. Такого не фиксировалось с 2014 года", - отмечено в сообщении боевиков.

В то же время в издании допускают, что эта информация может быть ложной.

Ранее военный обозреватель Михаил Жирохов объяснил, что активизация боевиков на Донбассе является лишь "информационным пузырем". По его словам, наступления ждать не стоит, так как вооруженные формирования "Л/ДНР" - это только "мясо", у них нет ни службы мобилизации, ни резервистов.

Также мы сообщали, что в селе Саханка, которое находится на подконтрольной боевикам территории Донецкой области, взорвался склад боеприпасов.

Инцидент произошел еще 7 мая, однако все подробности о взрыве стали известны только сейчас.

Взрыв спровоцировало нарушение мер безопасности. В результате происшествия один боевик погиб, еще шестеро получили тяжелые ранения.

Напомним, украинцы из своего кармана заплатят за "Вечерний квартал" и "экстрасенсов" для ОРДЛО.

Как сообщала Politeka, "русский мир" превратил Луганск во второй Чернобыль: пугающие кадры

Также Politeka писала, что в РФ внезапно признали "ЛНР" частью Украины: что сообщают каналы пропагандистов.