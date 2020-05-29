В "ДНР" заявляют, что украинская военная авиация якобы курсирует на линии разграничения в окрестностях Донецка
Сообщение телеграм-канала боевиков передает Диалог.
По словам оккупантов, ВСУ наращивают инициативу, однако никаких подтверждений со стороны штаба ООС о маневрах авиации не поступало.
"Из Донецка доложили камрады, что противник предпринимает попытки пролета штурмовой авиации в непосредственной близости от линии разграничения, то есть фактически у позиций ДНР и городской черты Донецка. Звуки пролетов самолетов вражеской авиации в настоящий момент отчетливо слышат жители северных и западных районов столицы ДНР. Такого не фиксировалось с 2014 года", - отмечено в сообщении боевиков.
В то же время в издании допускают, что эта информация может быть ложной.
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Ранее военный обозреватель Михаил Жирохов объяснил, что активизация боевиков на Донбассе является лишь "информационным пузырем". По его словам, наступления ждать не стоит, так как вооруженные формирования "Л/ДНР" - это только "мясо", у них нет ни службы мобилизации, ни резервистов.
Также мы сообщали, что в селе Саханка, которое находится на подконтрольной боевикам территории Донецкой области, взорвался склад боеприпасов.
Инцидент произошел еще 7 мая, однако все подробности о взрыве стали известны только сейчас.
Взрыв спровоцировало нарушение мер безопасности. В результате происшествия один боевик погиб, еще шестеро получили тяжелые ранения.
Напомним, украинцы из своего кармана заплатят за "Вечерний квартал" и "экстрасенсов" для ОРДЛО.
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