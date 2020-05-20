"Клоуны" и "экстрасенсы" будут сшивать страну за наши деньги

Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook, передает "Знай.ua". Далее приводим слова автора без комментариев.

Верховная Рада, точнее 231 депутат, поддержали властную концепцию переформатирования телевизионного канала иновещания с преимущественно англоязычного информационного вещания на русскоязычное развлекательное.

Этот канал называется "ДОМ" и по замыслу ЗЕ-команды будет транслироваться на временно оккупированные территории и будет убеждать жителей "так называемых ДНР и ЛНР" и Крыма развлекательными программами "Вечернего квартала" и других каналов, а также футболом и русскоязычными сериалами.

Итак, парламент утвердил русскоязычную развлекательную версию канала иновещания. "За" проголосовали 199 депутатов Слуги народа, 14 с Батьківщини, 12 – из группы "За будущее", 1 с ОПЗЖ и внефракционные.

В бюджете 2020 года на деятельность этого канала вместе с Укринформом предусмотрено 257 миллионов наших средств. Таким образом, деятельность канала, который будет транслировать программы "Вечернего квартала", "Битву экстрасенсов", футбол будет стоить нам по меньшей мере 200 миллионов в год.

И верить, что анекдоты, клоуны, футболисты и экстрасенсы сошьют Украину?

П.С. Напомню также, что во времена Порошенко-Стеця было потрачено более миллиарда бюджетных средств на другую модель иновещания. UATV молвил на украинском, английском, русском, но так и не стал популярным и влиятельным рупором "национальных интересов Украины за рубежом, формирование положительного имиджа Украины в мире…"

Напомним, Томенко напомнил Зеленскому о политическом пути Гитлера: «Это уже трагедия».

Как сообщала Politeka, Николай Томенко призвал партии поделиться деньгами с медиками.

Также Politeka писала, что Томенко раскритиковал действия власти на карантине: "Абсолютно непродуманная система запретов".