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Российские врачи пожаловались, что им не выплатили деньги за участие в конфликте на Донбассе

Как передает Politeka.net, соответственные кадры опубликовал офицер ВСУ Сергей Нещадим на своей страничке в Facebook.

"Не заплатили "боевые". По ходу, они все участники вторжения на Донбасс армии Путина. Лечили "орков", запретили рассказывать? А ну-ка расскажите, сколько "грузов 200" вы там схоронили?", - поинтересовался боец в подписи к видео.

На кадрах медики жалуются, что после событий 2014 года они не получили обещанные "боевые".

"Просим разобраться. Отдельный разговор – Украина. С 2014 года нам обещали выплатить деньги "боевые". "Боевые" пропали деньги! Мы вывозили раненых с территории Украины, под бомбежками. Да, скорая помощь, фельдшера, врачи не получили (денег - ред.), которые штопали.", - заявил один из протестующих.

По их словам, раненых они вывозили как со стороны Украины, так и со стороны России.

"Просто нам потом запретили об этом говорить", – заявила одна из протестующих

Не заплатили боевые. Походу они все участники ру вторжения на Донбасс армии х@йла. Лечили орков.. Запретили рассказывать?? А-ну как расскажите сколько грузов200 вы там схоронили? ски ватные. #Гуково Gepostet von Сергей Нещадим am Donnerstag, 28. Mai 2020

Ранее военный обозреватель Михаил Жирохов объяснил, что активизация боевиков на Донбассе является лишь "информационным пузырем". По его словам, наступления ждать не стоит, так как вооруженные формирования "Л/ДНР" - это только "мясо", у них нет ни службы мобилизации, ни резервистов.

Напомним, украинцы из своего кармана заплатят за "Вечерний квартал" и "экстрасенсов" для ОРДЛО.

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