Молодой человек притащил на мост Метро в Киеве неизвестное устройство и требует встречи с министром МВД Арсеном Аваковым

Как сообщает Politeka.net, очевидцы опубликовали в социальной сети Facebook снимок предполагаемого подрывника с места происшествия.

На фотографии видно, что на мосту метро стоит молодой мужчина спортивного телосложения. У его ног расположено устройство, укутанное в мешки. Можно заметить элемент, который напоминает газовый баллон. От него тянется провод к пульту в руке предполагаемого злоумышленника.

В сообществе Dtp.kiev.ua отмечается, что мужчина "угрожает взорвать мост". По данным Телеграм-канала "Мода Метро Киева", гражданин требует Министра МВД Арсена Авакова.

На место происшествие съехались силовики: около 20 машин патрульной полиции и бойцы подразделения "Корд". Они ограничили движение транспорта по мосту. Кроме того, остановили поезд метро. На одном из видео можно наблюдать, как пассажиры вышли из вагонов и в растерянности наблюдают за ситуацией.

Движение поездов метро тоже ограничено из-за происшествия. Составы курсируют на Красной ветке от от станции «Академгородок» до станции «Арсенальная», а также от станции «Лесная» до станции «Дарница».

Журналист Максим Назаров в своем Телеграм-канале "наглый" сообщил, что "минера" задержали. Перед этим на мосту Метро прогремели выстрелы.

Напомним, захват моста Метро в Киеве: роковой поворот в деле, «террорист Белько оказался…».

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