Российские военные и боевики "ДНР" и "ЛНР" понесли тяжелые потери на передовой

Как сообщает Politeka.net, за май 2020 года на Донбассе в зоне проведения Операции объеденных сил украинские военные ликвидировали 49 террористов.

Об этом в Twitter сообщил украинский офицер Анатолий Штефан (Штирлиц), который опубликовал данные о потерях боевиков.

Ссылаясь на данные разведки ООС он уточнил, что всего за 30 календарных дней ликвидировано 49 человек. При этом количество раненых и травмированных почти вдвое выше. По данным офицера, их общее число - 94.

"По подтвержденным данным, потери российско - оккупационных войск в течение мая 2020 года составили: необратимыми (200) – 49 человек; ранеными и травмированными (300) – 94 человека", – говорится в сообщении.

Кроме того, в мае украинские военные подбили и ликвидировали 7 единиц вооружения и бронетехники россиян.

Также ранее сообщалось, что в "ДНР" заявляют, что украинская военная авиация якобы курсирует на линии разграничения в окрестностях Донецка.

По словам оккупантов, ВСУ наращивают инициативу, однако никаких подтверждений со стороны штаба ООС о маневрах авиации не поступало.

"Из Донецка доложили камрады, что противник предпринимает попытки пролета штурмовой авиации в непосредственной близости от линии разграничения, то есть фактически у позиций ДНР и городской черты Донецка. Такого не фиксировалось с 2014 года", - отмечено в сообщении боевиков.

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