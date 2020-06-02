Такого скандала еще не было

Украинец совершил самоубийство в прямом эфире в социальных сетях

Об этом пишет Politeka.net.

В частности, житель Мукачево совершил самоубийство, транслируя процесс в прямом эфире.

Так, во время прямого эфира местный житель обвинил силовиков в том, что они его довели до такого состояния. Позже он надел петлю и совершил суицид.

Трансляция в социальной сети Facebook продолжалась еще несколько секунд, а потом прервалась.

"Я проклинаю ... в особенности му***ов Мукачевского отдела, которые ... мне жизни не дают", - заявил житель Закарпатской области перед фатальным поступком.

По информации местных СМИ, факт самоубийства уже подтвердили правоохранительные органы. Сообщается, что по факту гибели мужчины 1992 года рождения было открыто дело, расследованием которого займется региональное управление ГБР на Львовщине.

"Данная информация обнаружена в ходе мониторинга социальной сети. Так, мужчина на видео, жалуется на действия полицейских и в дальнейшем, кончает жизнь самоубийством", - информирует местная прокуратура.



Ранее мы сообщали о ЧП, которое произошло на украинской границе. Так, 30 мая на наблюдательном посту ВСУ, который расположен на админгранице с оккупированном Крымом, россияне похитили украинского военнослужащего.

"В районе полуострова Чонгар во время несения службы на наблюдательном посту было выявлено отсутствие военнослужащего одного из подразделений Вооруженных Сил Украины", - информирует пресс-служба ведомства.

Военные отмечают, что поисковые мероприятия не принесли положительных результатов: офицер на телефонные звонки не отвечает, его точное местонахождение неизвестно.

В ВСП ВСУ предположили, что его могли похитить российские военнослужащие во время несения службы. Рядом с наблюдательным постом офицеры обнаружили следы борьбы с неизвестными лицами.

Напомним, ВСУ мощно отомстили боевикам на передовой.

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