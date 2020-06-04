ВСУ готовят "внезапное наступление" на фронте



Как передает Politeka.net, соответственной непроверенной информацией поделился бывший главарь боевиков Игорь Стрелков



По его словам, на основных участках боевого соприкосновения в "ЛДНР" - относительное затишье, но в то же время, как доложила «разведка ЛДНР», прогнозирует «внезапное наступление ВСУ».



"Вместе с тем, разведка "корпусов" фиксирует непрерывные перемещения украинских военных в прифронтовой зоне, активный подвоз боеприпасов и подкреплений к линии фронта", - сообщил Гиркин.

Кроме того, он считает что у властей непризнанных республик началась паника по этому поводу.



"Данных у меня недостаточно, но если учесть легкую панику властей в Донецке и истошные крики о "мобилизации" (совершенно невозможной в текущем состоянии дел в республике) - стоит обратить внимание на предположения о подготовке ВСУ к внезапному наступлению", - уверен Гиркин.

Ранее мы сообщали, что успешные испытания украинской крылатой ракеты Р-360 комплекса "Нептун" не на шутку встревожили россиян и заставили принимать меры.

Эксперт Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков признал, что ракеты представляют значительную угрозу для россиян.

По его словам, при помощи Р-360 украинцы смогут уничтожать боевые корабли РФ.

Напомним, ВСУ мощно отомстили боевикам на передовой.

Как сообщала Politeka, в сети показали раненых украинцев после обстрела оккупантов, фото.

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