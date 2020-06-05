Трагически оборвалась жизнь офицера Руслана Синькова, участвовавшего в задержании "броварских стрелков"

Об этом информирует пресс-служба Нацполиции Киевщины, передает Politeka.net.

По информации пресс-службы, 46-летний старший сержант полиции Руслан Синьков, который участвовал в спецоперации в Броварах, трагически погиб в ДТП.



"4 июня, трагически погиб в результате ДТП работник сектора реагирования патрульной полиции Броварского отдела полиции Руслан Иванович Синьков. Утром его коллеги ждали инструктаж и о смертельной аварии полицейские узнали позже. Это был первый и последний раз, когда Руслан Иванович вовремя не прибыл на службу", - сообщила пресс-служба Национальной полиции.



Коллеги по службе вспоминают Руслана Синькова как мужественного и волевого человека, "который никогда не считался с личным временем, был ответственным за работу и требовательным к своим коллегам".

В пресс-службе Национальной полиции добавили, что погибший Руслан Синьков 24 года своей жизни посвятил работе в правоохранительных органах.

"Земля ему пухом", "Вечная память. Жаль, хороший был человек, соболезную родным", "Непоправимая потеря для семьи", "Русик, покойся с Богом, ты много добра сделал людям. Отличный сын, папа и верный друг", "Он был настоящим героем", "Больно осознавать, что соседа Руслана уже нет...", - написали украинцы в комментариях под публикацией.

Также ранее мы сообщали о ЧП на украинской границе.

Так, 30 мая на наблюдательном посту ВСУ, который расположен на админгранице с оккупированном Крымом, россияне похитили украинского военнослужащего.

"В районе полуострова Чонгар во время несения службы на наблюдательном посту было выявлено отсутствие военнослужащего одного из подразделений Вооруженных Сил Украины", - информирует пресс-служба ведомства.

Военные отмечают, что поисковые мероприятия не принесли положительных результатов: офицер на телефонные звонки не отвечает, его точное местонахождение неизвестно.

В ВСУ предположили, что его могли похитить российские военнослужащие во время несения службы. Рядом с наблюдательным постом офицеры обнаружили следы борьбы с неизвестными лицами.

Позже россияне заявили, что военнослужащий якобы добровольно перешел админграницу и попал на оккупированную территорию.

Напомним, ВСУ мощно отомстили боевикам на передовой.

Как сообщала Politeka, в сети показали раненых украинцев после обстрела оккупантов, фото.

Также Politeka писала, что украинские воины отомстили за побратима, подробности.