Силы ООС мощно проучили российско-оккупационные войска "Л/ДНР" за постоянные обстрелы

Соответствующий видеоролик в Youtube опубликовал волонтер и блогер Роман Доник, передает Politeka.net.

По его словам, бойцам ВСУ прицельным ударом удалось уничтожить вражеский тяжелый миномет, который постоянно "кошмарил" наши позиции на передовой.

"Повтор по заявкам телезрителей. Неудавшийся забег оккупантов на короткую дистанцию. После истерики той стороны. Уничтожен 120-мм миномет, обстреливающий наши позиции. Минометный расчет пытался убежать от возмездия. Не убежали", – говорится в подписи к опубликованному видеоролику.

Украинцы мгновенно отреагировали на публикацию и поблагодарили бойцов ВСУ за успешную работу на фронте.

"Наелись и спят, как говорят", "На видео вроде видно, как они сбежали? По крайней мере двое, по дороге", "Ай, молодцы ребята!", "Ихтамнет", "Продолжения бы в том же духе", "Один свалил таки", - написали они в комментариях под видеороликом.

Ранее мы рассказывали, что подконтрольные Кремлю оккупационные войска "Л/ДНР" понесли серьезные потери на передовой. За май 2020 года на Донбассе в зоне проведения Операции объеденных сил украинские военные ликвидировали 49 террористов.

Ссылаясь на данные разведки ООС боец ВСУ "Штирлиц" уточнил, что всего за 30 календарных дней ликвидировано 49 человек. При этом количество раненых и травмированных почти вдвое выше. По данным офицера, их общее число - 94.

Кроме того, в мае украинские военные подбили и ликвидировали 7 единиц вооружения и бронетехники россиян.

Напомним, украинцы из своего кармана заплатят за "Вечерний квартал" и "экстрасенсов" для ОРДЛО.

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