На предприятии известного украинского обувного бренда MIDA вспыхнул масштабный пожар

Огонь охватил третий и четвертый этажи корпуса обувной фабрики по улице Восточной в Космическом микрорайоне Запорожья, передает Politeka.net со ссылкой на местные СМИ.

По указанному адресу выехали несколько пожарных машин. По словам очевидцев, черный дым от пожара видно со всех уголков города. Сотрудники ГСЧС тушат огонь с лестницы и с земли.

На опубликованном в сети видео можно наблюдать, как густой черный дым валит из верхних окон помещении, где находится один из цехов.

Владельцем предприятия является Виктор Прит, депутат госсовета от партии «Самопомощь», сообщают журналисты.

Фабрика работает с 1992 года и является одним из крупнейших производителей обуви в Украине. Продукция этого бренда продается в Канаде, США, Израиле, Польше, Чехии, Белоруссии, Узбекистане и других странах.

Официальных заявлений от правоохранительных органов пока не было. Также еще ничего неизвестно о том, что стало причиной пожара и есть ли пострадавшие.

Ранее мы сообщали о том, что пожар на рынке «Барабашово» в Харькове, который произошел около половины третьего ночи 5 июня, дотла уничтожил магазин тканей на улице Проспектной.

На борьбу с огнем пожарным понадобился час. Из людей никто не пострадал. Сумма убытков на данный момент устанавливается, как и причина пожара.

Напомним, пожар охватил многоэтажку.

Как сообщала Politeka, пожар вспыхнул на рынке "7 километр", дым видно издалека: видео ЧП.

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