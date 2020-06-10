Боевики начали репрессии против взбунтовавшегося населения города Антрацит в Луганской области

Об этом сообщает местный портал "Диалог", передает Politeka.net.

С 5 июня рабочие шахты "Комсомольская" бастуют против оккупационных властей, требуя выдать зарплату за март и апрель. Сейчас под землей продолжают "голодный бунт" 127 человек, двоих накануне подняли на поверхность из-за инфекции. Кроме них в Луганской области восстали рабочие с других предприятий.

8 июня к восставшим горнякам приезжал представитель террористов Павел Мальгин, который называет себя "министром энергетики" самопровозглашенной республики. Он заявил, что денег для погашения задолженности попросту нет.

9 июня в местных интернет-сообществах Антрацита появилась информация о том, что так называемое "МГБ" захватило одного из шахтеров - Игоря Ефанова. Накануне главари банформирований также заблокировали мобильную связь и ограничили доступ к соцсетям.

Кроме того, боевики перекрыли все въезды и выезды из Антрацита, Луганска и других городов, останавливают людей на блокпостах, особенно иногородних, и собирать личные данные. Из-за этого на въезде в Антрацит образовалась большая очередь. Сами оккупанты объясняют нововведения карантином из-за эпидемии, но горожане считают, что так они пытаются скрыть бунт на "Комсомольской".

Как сообщал "Диалог" ранее, 6-7 июня "МГБ" схватили 14 представителей профсоюзных организаций. Похищенным людям инкриминируют государственную измену и подстрекательство.

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