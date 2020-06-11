Пропавший накануне 24-летний боец Нацгвардии Богдан Хамаздир найден мертвым под Киевом

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба полиции Киевской области.

По информации силовиков, боец НГУ Богдан Хамаздир, вероятно, погиб в результате ДТП.

Так, 9 июня к полицейским обратились родственники мужчины и сообщили о его исчезновении. Он еще в ночь на 7 июня уехал на мотоцикле в неизвестном направлении и домой не вернулся.

Было открыто уголовное производство по факту исчезновения бойца, после чего стартовали масштабные поиски.

С помощью камер видеонаблюдения работники полиции установили направление, в котором двигался мотоциклист, и начали подробно осматривать все дороги. Тело 24-летнего Богдана Хамаздира нашли в кустах на обочине, на расстоянии около 30 км от того места, где он был зафиксирован камерами. Рядом правоохранители нашли мотоцикл с характерными для аварии повреждениями.

Тело погибшего бойца было направлено на экспертизу с целью установления настоящей причины смерти. На печальную новость уже отреагировала пресс-служба быстрого реагирования Национальной гвардии Украины и подтвердила, что погиб именно Богдан Хамаздир.

"В нашей части ужасная потеря: в результате ДТП в районе Кагарлыка погиб наш боец пожарного взвода батальона обеспечения, солдат Богдан Хамаздир. Он был водителем-пожарным, в этом году участвовал в ликвидации пожаров в Чернобыльской зоне, всегда приходил на помощь собратьям. Был достойным и профессиональным воином, не боялся препятствий и никогда не отступал в сложных ситуациях. Жизнь 24-летнего Богдана трагически оборвалась на дороге, за рулем любимого мотоцикла..." – говорится в сообщении его сослуживцев.

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