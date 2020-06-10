Такого цинизма еще не было

Личные вещи волонтера и легенды АТО Виталия Панича, который недавно скончался в Киеве, украли неизвестные

О вопиющем случае в своем Facebook рассказала его коллега Анна Майборода, передает Politeka.net.

Личные вещи легенды АТО Виталия Панича бесследно исчезли в Киевской городской клинической больнице №4.

Анна также призвала подписчиков придать огласке эту скандальную ситуацию.

"Стоя на лестнице инфекционного отделения, слушая жену Наталью, поднимаются волосы от 10-дневного ада в поисках лечения, диагноза и человеческого отношения... Обо всем этом не сейчас... Что сейчас – обычных слов не хватает. Исчезли документы: паспорт, ИНН код, телефон, деньги", – написала коллега Виталия в своем Facebook.

По словам Анны, они с женой покойного волонтера уже вызвали полицию, и просят о помощи небезразличных украинцев, которые помогут распространить информацию о ЧП.

Украинцы гневно отреагировали на публикацию и призвали силовиков как можно быстрее расследовать этот позорный инцидент.

"Ужас, просто жесть", "Какой-то треш — воровать у больных и умерших в больницах, получая при этом волонтерскую помощь", "Нужна помощь полиции. Если уже у мертвых крадут, то что говорить про живых", "Что за дикари?", "Боже, мир сошел с ума", "Волосы дыбом" "Закончится ли это этот ад при нашей жизни(", "Это нельзя просто так оставлять!", "О**еть. В принципе, не удивило. Вот один из ответов на вопросы, почему я не помогаю гражданским медикам", "И опять 4-ая больница. Действительно, это крематорий...", - возмущаются украинцы в комментариях.

Ранее волонер Татьяна Бедняк сообщила, что Виталий Панич попал в больницу с пневмонией, почечной и сердечной недостаточностью.

Несмотря на все усилия медиков, сердце героя АТО остановилось навсегда.

По информации его побратимов, медики делали волонтеру ПЦР-тест на китайский вирус, но он показал отрицательный результат.

Напомним, что украинская армия удивила результатом в мировом рейтинге войск.

Как сообщала Politeka, украинские военные поразили командира НАТО.

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