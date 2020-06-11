На месте подрыва бронеавтомобиля Нацгвардии в Авдеевке образовалась яма диаметром три метра

Об этом пишет Цензор.

По информации журналистов, взрыв, в ходе хоторого пострадало 10 бойцов, был настолько сильным, что остатки запчастей разбросаны в радиусе двадцати метров.



Более того, на месте подрыва спокойно гуляют местные жители и фотографируют последствия мощного взрыва.

"Мину установили в траве возле дороги, чтобы не было видно, как копали. Работали профессионалы, которые четко понимали, что будет происходить. Они знали, кто сюда ездит, не повезло воинам НГУ... Что это за взрывное устройство, трудно сказать, официальную версию пусть озвучат официальные структуры. Но из этого всего можно понять одно - оккупанты начали войну с обеих сторон линии разграничения. Они бросили нам вызов, если мы на него не отреагируем - проиграем. И "надо просто перестать стрелять" уже не получится", - рассказал один из бойцов сил ООС.



Отметим, что за минувшие сутки российско-оккупационные войска 14 раз открывали огонь по позициям бойцов ВСУ.

По информации пресс-центра штаба ООС, подконтрольные Кремлю террористы для обстрела наших позиций использовали минометы, вооружение БМП, гранатометы, БПЛА, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Также сообщается, что в результате вражеских обстрелов двое наших бойцов получили ранения и были госпитализированы. Бойцы ВСУ были вынуждены открыть ответный огонь, в ходе которого удалось ликвидировать двух оккупантов.

Уже с начала текущих суток враг вел огонь на Донецком и Мариупольском направлении: ранен один военнослужащий.

Напомним, 9 июня на въезде в Авдеевку был подорван бронеавтомобиль Национальной гвардии. В результате вражеской диверсии пострадали десять бойцов, их с различными повреждениями госпитализировали в медицинские учреждения.

Напомним, военный РФ в прямом эфире случайно разболтал о преступлениях на Донбассе.

Как сообщала Politeka, жителей Донбасса готовят к карательной психиатрии.

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