К ЧП могут быть причастны местные жители

Российско-оккупационные войска "Л/ДНР" подорвали автомобиль подразделения Нацгвардии, которое приносит много хлопот боевикам

Об этом в своем Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов, передает Politeka.net.

По его словам, ЧП произошло вчера, 9 июня, в прифронтовой Авдеевке.

"В 9.30 в районе дворца культуры Авдеевского коксохима бронеавтомобиль НГУ подорвался на мине. В машине находилось 10 бойцов одного из подразделений, все они благодаря защите "Спартана" остались живы, отделались травмами. Можно утверждать, что это не случайный наезд на свою старую мину - а целенаправленная диверсия", - утверждает Бутусов.

Журналист отметил, что взрыв автомобиля произошел прямо на окраине Авдеевки, а место ЧП можно увидеть из многоэтажек населенного пункта.

"Очевидно, что диверсионная группа российских наемников проникла в предместье Авдеевки в этом районе и установила мину прямо в колее. Не исключено, что могли быть причастны и местные жители. Не исключено, что противник мог вести и целенаправленную охоту за нашими бойцами, поскольку подразделение, которое было атаковано, доставляет противнику немало хлопот", - предположил он.

Подытоживая, Юрий Бутусов добавил, что потерь могло быть больше, если бы на воздух взлетела небронированная машина.

"По счастливой случайности жертв нет, но это очень тревожный сигнал. Противник на этом маршруте мог устроить засаду - и если бы подорвалась небронированная машина, последствия такого сильного взрыва были бы смертельными", - резюмировал журналист в своем микроблоге Facebook.

Информацию о подрыве бронеавтомобиля Нацгвардии уже подтвердил пресс-центр штаба ООС.

По информации военных, в результате подрыва пострадали 10 военнослужащих. С различными боевыми травмами бойцов госпитализировали в медучреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное.

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