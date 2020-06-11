Скандал вокруг бойца 95-й бригады ВСУ Виталия Лайчука, которого нашли мертвым, получил продолжение

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Светлана Чигира не поверила в версию следствия о том, что ее сын Виталий Лайчук якобы выстрелил себе в висок из табельного оружия, и решилась на фатальный шаг, не выдержав лжи.

Тело сына женщине отдали в день ее рождения. Светлана Чигира, работавшая преподавателем украинского языка в Троковицком естественно-экологическом лицее (Житомирская область), повесилась через пять дней после похорон Виталия.

Сестра погибшего бойца 95-й бригады Ирина Назарова написала в своем Facebook, что родственники не верят в самоубийство Виталия. Она добавила, что погибший планировал стать профессиональным военным.

"Привезли изуродованное тело, на которое просто невозможно было смотреть. Человек, который всю жизнь был правшой не мог поломанными руками выстрелить в левый висок... Тело как конструктор собрали и отдали. Он получил офицерское звание, был командиром взвода", - с тревогой вспоминает Ирина.

Знакомая Виталия, с которой он учился на факультете ветеринарной медицины Полесского национального университета, рассказала, что он был "добрейшим человеком с большим сердцем".

В полиции, в свою очередь, сообщили, что версия самоубийства рассматривается как главная, но подчеркнули, что она - не единственная.

"Все скроют, бандитов прикроют, на парня все спишут!", "Что это за гадание на ромашке - тело уже в земле, а причина до сих пор устанавливается?!", "Жалко парня...", "Погиб в канун ее дня рождения, с сума сойти!", "Не дай Бог хоронить своих детей!", "Бедная женщина", - написали украинцы в комментариях под сюжетом.

Ранее мы рассказывали о гибели 24-летнего бойца Нацгвардии Богдана Хамаздира. Нацгвардеец еще в ночь на 7 июня уехал на мотоцикле в неизвестном направлении и домой не вернулся.

С помощью камер видеонаблюдения работники полиции установили направление, в котором двигался мотоциклист, и начали подробно осматривать все дороги.

Тело 24-летнего Богдана Хамаздира нашли в кустах на обочине, на расстоянии около 30 км от того места, где он был зафиксирован камерами. Рядом правоохранители нашли мотоцикл с характерными для аварии повреждениями.

Тело погибшего бойца было направлено на экспертизу с целью установления настоящей причины смерти.

Напомним, военный РФ в прямом эфире случайно разболтал о преступлениях на Донбассе.

Как сообщала Politeka, жителей Донбасса готовят к карательной психиатрии.

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