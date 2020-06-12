Российская Федерация не планирует идти на деэскалацию конфликта на Донбассе

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-центр штаба ООС со ссылкой на отчет ОБСЕ.

Так, беспилотнику СММ ОБСЕ удалось зафиксировать факт вторжения российской военной колонны, в составе которой было не менее 30 тентованных грузовиков.

По информации международных наблюдателей, российская колонна вторглась на территорию Украины, минуя официальные пункты пропуска на Донбассе.

Через какое-то время военная воздушная разведка подтвердила появление в подконтрольном российским войскам "Л/ДНР" Луганске более 70 грузовиков военного типа, ремонтно-эвакуационные авто, 2 танка Т-64 и два бронетранспортера БТР-80.

Рядом с оккупированным Харцызском был зафиксирован российский зенитный ракетный комплекс 9К35 «Стрела-10».

В пресс-центре штаба ООС также сообщили о новом успехе ВСУ на Донбассе. За минувшие сутки украинским бойцам удалось ликвидировать, как минимум 8 оккупантов, еще восемь были ранены.

Ранее мы рассказывали о гибели 24-летнего бойца Нацгвардии Богдана Хамаздира. Нацгвардеец еще в ночь на 7 июня уехал на мотоцикле в неизвестном направлении и домой не вернулся.

С помощью камер видеонаблюдения работники полиции установили направление, в котором двигался мотоциклист, и начали подробно осматривать все дороги.

Тело 24-летнего Богдана Хамаздира нашли в кустах на обочине, на расстоянии около 30 км от того места, где он был зафиксирован камерами. Рядом правоохранители нашли мотоцикл с характерными для аварии повреждениями.

Напомним, военный РФ в прямом эфире случайно разболтал о преступлениях на Донбассе.

Как сообщала Politeka, жителей Донбасса готовят к карательной психиатрии.

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