Трагедия во время Odessa Ultra-Trial Kuyalnik 13 июня с бегуньей Екатериной Катющевой всколыхнула украинцев - девушка исчезла во время мероприятия, ее нашли спустя восемь часов, а на следующий день стало известно о ее смерти в больнице

Подруга 32-летней спортсменки Валентина Ковальская раскрыла возможную причину ее гибели, передает ТСН.

По словам женщины, Катя была сильной спортсменкой, и дистанция на 67 километров не была для нее большой. Катющева пробегала 200 километров по шоссе за 24 часа. Однако, полгода назад она перенесла травму стопы, хотя, как отмечает ее подруга, короткий перерыв в тренировках не должен был повлиять на спортсмена такого уровня.

"Катя очень сильный спортсмен... Как она бегала в последние два месяца - не могу сказать (за время карантина на спортивную тему мы не общались), но примерно полгода назад у нее была травма стопы, она проходила курс лечения... Зная Катю, это не такая и большая дистанция для нее, даже если не так много бегала в последнее время... Возможно, солнце и затем холод, пока ее нашли, так повлияли. Трудно ответить, но почему тогда инсульт на следующий день случился?", - комментирует трагедию Ковальская.

По словам одного из участников поисковой операции Игоря Мишко, Екатерина во время преодоления дистанции была в лидерах и ей оставалось всего 10 км до финиша, когда она исчезла.

Мужчина отметил, что бегунья была в тяжелом состоянии, когда ее обнаружили, но все же пришла в себя.

"Ей дали воды, сделали внешний осмотр, МРТ и кардиограмму, потом медработники ввели глюкозу, после чего перевели в реанимацию", - отметил Мишко.

14 июня в пресс-службе Одесской облгосадминистрации сообщили о смерти спортсменки - у нее случился инсульт.

Как сообщили в полиции, предварительно, инцидент квалифицировали по ст.115 УК Украины (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай"). Сейчас следователями Суворовского отдела полиции решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Для установления причины смерти тело женщины направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, поиски Катющевой продолжались несколько часов, и в результате полицейские нашли ее в бессознательном состоянии у Куяльницкого лимана. По предварительной информации, спортсменка получила тепловой удар, а после длительного пребывания на воздухе - переохлаждение.

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