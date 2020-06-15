Трагедия случилась с молодой украинский спортсменкой под Одессой

Днем 13 июня Екатерина Катющева отстала от группы ультрамарафонцев на территории Куяльницкого лимана под Одессой.

Согласно сообщению пресс-службы полиции области, к правоохранителям марафонцы обратились вечером 13 июня. До этого девушку пытались найти своими силами.

Поисковые мероприятия продолжались до ночи.

«Когда начал идти мощный ливень, прошёл сигнал, что Катю нашли. Ее на джипе вытащили из уже утопающего в грязи лимана и отвезли в областную больницу», - рассказал пресс-секретарь Одесской облгосадминистрации Денис Соколов в Facebook.

Оказалось, что спортсменка сначала получила тепловой удар, а затем, пролежав до ночи, - переохлаждение. Спасти девушку не смогли. Вечером 14 июня, что Екатерина Катющева умерла в больнице.

"К сожалению, 10 минут назад Катя ушла из жизни. Инсульт. Врачи областной больницы сделали все, что могли. Вы сами понимаете, что такое 8 часов без сознания в пустыне при температуре под 40 градусов. Очень больно", - отметил Соколов.

Украинцы потрясены трагедией. В сети выражают соболезнования родным погибшей спортсменки.

«Горе. Ну как так», «Нет слов. Очень, очень жаль. Хотелось бы, чтобы все закончилось иначе. Светлая память чемпионке», «Царство Небесное девочке Кате! Очень жаль», «Шок… царствие небесное», «Соболезнования родным. Очень грустная новость», - пишут в сети.

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