Черновцам грозит затопление из-за паводка на Пруте, жителей просят быть готовыми к эвакуации
Об этом сообщил глава Черновицкой области Сергей Осачук в обращении к жителям региона.
Отмечается, что пик паводка на речке Прут ожидается сегодня ночью. Вода может подняться до 6,5 метра в пределах города Черновцы (сейчас - около 4 метра) и до 10 метров ниже по течению.
"Начиная с послеобеднего времени, весь вечер и ночь будет идти сильный дождь, по данным нашего Гидрометцентра. Сильные осадки приведут к стремительному росту воды в речке Прут в пределах города Черновцы. Прогнозируемое поднятие - до 6,5 метра, а то и выше", - предупредил он.
ПриватБанк блокирует популярные услуги, украинцев предупредили о новом ударе: "Ждите смс о..."
Масштабная облава ждет получателей пенсий и субсидий: кого заставят вернуть деньги
Стихия обрушится на украинцев с новой силой, под ударом все области: точный прогноз погоды
Брежнева, Лорак, Асмус и другие звезды, тайно встречавшиеся со своими любовниками: топ фото
Глава ОГА попросил жителей Черновцов, которые живут возле Прута, быть готовыми к эвакуации.
Взону возможного подтопления могут попасть Садгорский район города, микрорайон Ленковцы, рынок "Добробут", Калиновский рынок.
Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской и Черновицкой областях из-за резкого ухудшения погодных условий и сильных дождей уже начались паводки.
От подтопления пострадали населенные пункты в пяти районах. Из-за ЧП подняты полиция и Национальная гвардия.
При этом в Карпатах и на Прикарпатье 23 июня ожидаются сильные дожди, из-закоторых уровень воды в реках может подняться до опасных значений.
Согласно сообщению ГСЧС, 23 июня на реках Карпатского региона (бассейны рек Уж, Латорица, Тиса, Прут, Сирет, Днестр), р. Вишня (бассейн Сяна) и притоках Днестра в Тернопольской и Хмельницкой областях, продолжатся подъемы уровней воды на 0,5-1,5 метра, на отдельных участках рек Прута и Днестра - до 2,0 - 2,5 метра над текущими отметками.
Напомним, мощный ливень затопил область: кадры разгула стихии.
Как сообщала Politeka, стихия с градом обрушилась на украинский город, улицы ушли под воду: кадры непогоды.
Также Politeka писала, что стихийное бедствие обрушилось на одну из украинских областей: какие районы объявили зоной ЧС.