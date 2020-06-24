Непогода на Буковине набирает обороты, уже поврежден газопровод, вода добралась до Черновцов

В Черновицкой области потоки воды повредили укрепительные сооружения газопроводов. Об этом вечером 23 июня сообщил руководитель Региональной газовой компании Олег Никоноров в Facebook.

"Газоснабжение Черновцов под угрозой. На дюкерных переходах дежурят аварийные бригады. Сейчас переход, обеспечивающий газом г. Черновцы, отключен! Черновцыгаз поддерживает давление из резервного направления. Белое, Ревностное, Стрелецкий угол уже отключены от газоснабжения (около 1000 абонентов)", – подчеркнул Никоноров.

Позже газоснабжения отключили села Коростувата, Бурдей, Ревностное и Новые Драчинцы Кицманского района.

В с. Бобовцы Сторожинецкого района снесло мост и по ул. Вишневой подмыт газопровод.

Одна из аварийных бригад не может самостоятельно вернуться с Кицманского района. Они борются с непогодой совместно с Управлением ГСЧС Украины в Черновицкой области. Об этом сообщили в пресс-службе «Черновцыгаз».

По состоянию на 1:00 24 июня уровень воды в реке Прут достиг критической отметки в 5 метров. Река уже разлилась до первых контейнеров «Калиновского рынка» в Черновцах. Улицы там превратились в бушующие реки.

По прогнозам уровень воды будет и дальше расти, а пиковые значения ожидают уже днем.

По предварительным данным возможный уровень подъема воды до 7 метров 30 сантиметров.

В городе готовится эвакуация.

По информации Укргидрометцентра 24 июня на реке Прут - пост Черновцы ожидается прохождение максимального уровня воды высокого дождевого паводка высотой 680 -730 см над нулем поста (уровень воды на 18 ч. 23 июня равен 417 см), максимальным расходом воды в пределах 2320-2690 м3/с.

В результате прохождения максимального уровня высокого дождевого паводка ожидается:

затопление сельскохозяйственных угодий Новоселицкого, Герцаевского и Кицманского районов;

затопления сел Маршинцi, Тарасивка, Магала, Костичаны, Припруття, Бояны, Зеленый Гай, Ванчикiвцi Новоселицкого района;

срабатывания сигнальных устройств, затопление блоков сигнализации залога с. Костичаны Новоселицкого района;

затопления блоков сигнализации воинской части с. Мамалыга, Новоселицкого района;

затопления автомобильной дороги и рынка Добробут, начальное затопление Калиновского рынка Черновцов.

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