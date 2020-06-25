Оккупанты едва не задавили людей на танке во время парада в Севастополе

Как сообщает Politeka.net, в сети появилось видео позора российских захватчиков, который едва не обернулся трагедией (чтобы посмотреть, скрольте вниз).

24 июня в Севастополе одновременно с Москвой провели перенесенный парад по слую Дня Победы. Организаторы выпустили на улицы колонну тяжелой техники времен СССР, которую отреставрировали специально к этому мероприятию.

Когда военные проходили поворот на площадь имени Наумова, головной танк Т-34 сломался и потерял управление. Боевая машина не смогла вовремя повернуть и устремилась прямо на зрителей. Лишь в последний момент экипажу удалось затормозить перед людьми. Все это время военный, который высунулся из люка, невозмутимо "отдавал честь".

К поврежденному танку подбежала российская военная полиция. Силовики РФ в панике начали оттеснять зрителей, пока экипаж тщетно пытался заглушить двигатель. После долгой заминки Т-34 с трудом удалось остановить. Его начали ремонтировать прямо на месте.

Пользователи сети отреагировали на скандальный случай в комментариях:

"Ну и чем вы хвастаетесь на этих парадах каждый год??? лучше бы что то полезное и нужное для людей придумали и показали бы"; "Понабирали дураков в росармию"; "Режиму воровскому пох на людей, а вот на свой пиар и удержание у власти они любые бабки будут тратить!"; "Никто не ожидал...".

Напомним, чемпион мира Журавлев рассказал, почему Крым предал Украину: "Нужно было скинуть вину за...".

Как сообщала Politeka, осунувшийся Путин озадачил внешним видом на параде: "Видимо, недолго осталось".

Также Politeka писала, что молодая "ветеранша" перечеркнула старания Путина с парадом, позорный кадр: "Губы всякие нужны".