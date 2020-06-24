"Военный парад" на Красной площади стал объектом для насмешек

Об этом пишет Politeka.net.

Одним из поводом для появления едких комментариев стала молодая девушка, которая наблюдала за парадом Путина рядом с ветеранами.

Соответствующую публикацию, которая "порвала" сегодня социальные сети, в своем личном микроблоге Twitter сделал пользователь "Разбираются. Потерпите".

Скриншот с прямой трансляции автор публикации подписал следующим образом: "Что за дама с силиконовыми губами? Тоже ветеран?".

Пользователи с юмором отреагировали на публикацию и отметили, что молодая девушка может быть "ветераном Instagram" и стали выдвигать различные теории появления у нее "боевого опыта".

"Ветеран гиларуоновых фронтов", "Вас на этих лубяных картинках только девушка смущает, а "ветераны" бодрячком (если они "воевали" то им как минимум 95 должно быть...) мои мать с отцом (дети войны...) уже как 5 и 10 лет ушли в мир иной, а деды и бабушки еще в 70-80х...?", "Это ранение, она вражескую гранату зубами из окопов выбрасывала", "Ветеран инстаграмма", "Ветеранша. 25 пластических операций и вот ей снова 30. Но она помнит, как флаг подавала Егорову и Кантарии", "Вот как хорошо живут ветераны войны в России!", "Какой парад, такие и ветераны", "Губы всякие нужны", "Смуглянка-молдованка", "Она занимает место моей 89-летней бабушки, которою даже не поздравили, не то что на парад пригласить", "И у кого из генералов ее две недели карантинили?", "Развлекает ветеранов, пока те парада ждут", "Соцработник, привела ветерана на парад", - шутят они в комментариях.

Ранее мы рассказывали, как Путин оконфузился перед Трампом.

Поводом для появления едких комментариев стала новость о том, что Соединенные Штаты введут новый пакет санкций против союзника Кремля - Китая.

На фотожабе можно увидеть озадаченного Путина, стоящего перед Трампом накануне введения санкций.

"Опять санкции"? - задался вопросом лидер Кремля. На что Трамп ответил следующее: "Это не вам.. Это для Китая!".

Пользователи с юмором отреагировали на публикацию и отметили, что фразу "Это не вам" нужно было преподнести в другом ключе.

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