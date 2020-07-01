Россия делает все, чтобы превратить Крым в свою ядерную базу

Как сообщает Politeka.net, об этом заявил бывший постпред президента Украины в АР Крым Борис Бабин в интервью "Обозревателю".

30 июня россияне наладили грузовое железнодорожное сообщение с Крымом по мосту через Керченский пролив. По словам Бориса Бабина, это является опасным симптомом, ведь железная дорога очень важна для обеспечения российских военных баз. С ней РФ сможет быстрее развертывать войска в случае обострения конфликта и превратить полуостров в плацдардм для новых наступлений.

"В Российской Федерации ядерное оружие и его обслуживание, согласно регламенту, осуществляется, прежде всего, железнодорожным транспортом. Поэтому сегодня наличие грузового ж/д сообщения в Крыму упрощает нуклеаризацию полуострова и позволит создать ядерную базу для российской армии", - подчеркнул Борис Бабин.

По словам бывшего постпреда, при помощи поездов россияне могут доставлять в Крым по мосту что угодно, включая ядерные боеголовки, топливо для ракет и другие грузы. При этом особой экономической выгоды они не получат, ведь поезда все равно нужно заправлять, ремонтировать и обслуживать.

"А кто это будет контролировать? Конечно, они могут перевозить что угодно. Это может быть ядерное оружие, ракетное топливо, токсичные отходы из Крыма или в Крым. Здесь нет никаких границ", - отметил Бабин.

Напомним, раскрыты планы Путина после возвращения в ПАСЕ.

Как сообщала Politeka, крымчане решили уничтожить полуостров, чтобы «насолить» Путину.

Также Politeka писала, что Россия вернет Крым Украине, раскрыта правда о преемнике Путина: «Это для него последний…».