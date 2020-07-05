Площадь пожара составила около 2 тысяч квадратных метров

Инцидент произошел в воскресение, 5 июля, в Новой Каховке Херсонской области, передает Politeka.net, со ссылкой на местные пресс-службы ГСЧС и Нацполиции.

Отмечается, что сообщение о пожаре на ул. Букина поступило спасателям в 14.40. На месте работало 7 подразделений и 25 бойцов ГСЧС. В 18.40 спасатели полностью потушили пламя.

В полиции рассказали подробности, в частности, был задержан подозреваемый, из-за которого чуть ли не сгорел весь дом.

Так, выяснилось, что 38-летний житель дома, будучи в нетрезвом состоянии, уснул на диване с зажженной сигаретой. Очнулся же мужчина только тогда, когда к нему вломились перепуганные соседи, учуявшие запах дыма.

"Когда через десять минут никто не открыл дверь, соседи выбили ее и увидели мужчину в состоянии алкогольного опьянения и горящую квартиру", - отмечается в сообщении.

Не дожидаясь прибытия спасателей, жильцы начали эвакуироваться из горящего дома. Пламя к тому моменту перекинулось на крышу, столбы черного дыма поднялись над пятиэтажкой.

В настоящее время подозреваемый задержан, а также открыто уголовное производство по статье 270 УК Украины «Умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства».

Ранее мы сообщали, 3 июля возле аэропорта "Жуляны" в Киеве произошел масштабный пожар. Очевидцы публиковали кадры и подробности происшествия в социальной сети Facebook.

Пожар начался по адресу Воздухофлотский проспект, 66-74.

"Пожар на выезде из Киева в сторону аэропорта Жуляны. Там гаражи/ресторан. Люди не могут попасть в аэропорт. Все перекрыто. Приехала пожарка. Там баллоны, могут взорваться", – пишет сообщество "dtp.kiev.ua".

Напомним, взрывы прогремели под Одессой, спасатели приняли меры: фото с места

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