Киевлянка вмиг осиротела в результате страшного взрыва
Соседи, собравшиеся на месте ЧП на Позняках, рассказали журналистам о реакции 18-летней Насти (так зовут чудом оставшуюся в живых девушку) на трагедию, случившуюся с ее семьей.
"Она сидела безразличная и все время говорила: где моя мама. Я думала она только маму потеряла, а вечером я узнала, что она потеряла и брата, и отца", - рассказала соседка.
В сети появилось сообщение родного дяди этой девушки.
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Напомним, мощный взрыв прогремел в Киеве, многоэтажка в дыму: кадры с места трагедии.
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