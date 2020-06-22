Киевлянка вмиг осиротела в результате страшного взрыва

Соседи, собравшиеся на месте ЧП на Позняках, рассказали журналистам о реакции 18-летней Насти (так зовут чудом оставшуюся в живых девушку) на трагедию, случившуюся с ее семьей.

"Она сидела безразличная и все время говорила: где моя мама. Я думала она только маму потеряла, а вечером я узнала, что она потеряла и брата, и отца", - рассказала соседка.

В сети появилось сообщение родного дяди этой девушки.

"Никогда не допускал мысли, что буду писать такие посты... Друзья, в нашей семье произошла огромная трагедия. Всех облетела новость о взорвавшемся доме на Соломии Крушиницкой. Погибла моя родная сестра Инна, племянник Женя и ее супруг Вова. Племянница Настя чудом осталась жива и осталась сиротой. Слов, чтобы описать это горе, я не могу подобрать", - мужчина обратился к украинцам за помощью.

Выяснилось, что Настя была в ванной в момент взрыва и успела выбежать. Правда, конечно, ни вещей, ни документов не взяла.

Отметим, по состоянию на утро понедельника, 22 июня, из под завалов взорвавшейся 10-этажки извлечены тела троих погибших жильцов. Об этом сообщил замглавы МВД Антон Геращенко. Под завалами могут находиться еще двое мужчин 1967 и 1976 годов рождения, их поиски продолжаются.

Геращенко также сообщил, что секция дома, в которой произошел взрыв и где находится 40 квартир, по мнению экспертов, восстановлению не подлежит. Ее придется демонтировать так, чтобы не обрушилось все сооружение.

В результате ЧП были временно отселены жители двух домов - из-за возможности обрушения аварийных конструкций.

Напомним, утром 21 июня в многоэтажке в Дарницком районе произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате чего обвалилось четыре этажа с 5-го по 8-й включительно, трое человек погибли, 23 эвакуированы, еще троих достали из-под завалов живыми.