Командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа заявил, что военные готовятся отражать наступление со стороны России

Об этом он заявил в интервью изданию "Думская", передает Politeka.net.

Алексей Неижпапа заявил, что украинские войска готовятся к обострению конфликта с РФ и полномасштабным боевым действиям. Он предупредил, чем для украинцев обернется открытая борьба с российской армией:

"Если таковая произойдет, то, к сожалению, это будет много потерь — и наших воинов, и гражданского населения. Многие сейчас этого не понимают — хотя в стране седьмой год идет война".

Командующий военно-морскими силами допускает, что оккупанты захотят прорваться в Херсонскую область из Крыма, чтобы получить воду из Северо-Крымского канала. По его словам, у Украины есть чем ответить на угрозу.

"Я не исключаю таких действий со стороны Российской империи. Мы готовимся. Все рассказать не могу, но вот вам маленький факт. Дальность ракетного комплекса «Нептун» позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим", - подчеркнул Алексей.

Военнослужащий так сообщил, в каком случае украинские войска начнут действовать. Как отметил Неижпапа, в Украине выделили главный признак скорого нападения россиян со стороны Крымского полуострова.

"Как только мы поймем, что в Крыму начнет восстанавливаться канал, туда будет вливаться финансовый ресурс Российской империи (да, я так их называю), то это будет верным сигналом того, что РФ готовится к полномасштабной конфронтации. И тогда нам придется отвечать на вызовы", - резюмировал военный.

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