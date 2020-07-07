Масштабный лесной пожар подошел вплотную к домам украинцев, из-за чего спасатели были вынуждены эвакуировать людей

ЧП произошло в Луганской области, где из-за усилившегося ветра лесной пожар, который ранее удалось локализовать, разгорелся с новой силой. Подгоняемый ветром огонь подошел вплотную к поселкам Волчье и Смоляниново. Об этом рассказали в главном управлении ГСЧС в Луганской области.

Пожар разгорелся 6 июля и охватил 85 гектаров Боровского и Ахтырского лесничеств в Новоайдарском районе. Утром 7 июля его удалось локализовать, однако позже из-за ветра ситуация резко ухудшилась.

Из-за подобравшегося вплотную к населенным пунктам пламени спасатели начали эвакуировать население.

«На месте чрезвычайного происшествия работают 210 человек личного состава и 47 единиц пожарной техники ГУ ДСНС Украины в Луганской области. На помощь им прибыли спасатели из Донецкой области в количестве 71 человек личного состава и 11 единиц пожарной техники. Вскоре к ликвидации этой масштабной пожара присоединятся также харьковские и полтавские спасатели», - сообщили в ГСЧС.

Gepostet von Сергій Шахов am Dienstag, 7. Juli 2020

Отметим, что проблемы с пожарами ранее возникли и в Харьковской области. Так, за 2 дня огонь в регионе уничтожил свыше 30 гектаров пшеницы на корню.

Так, 5 июля в 22:36 спасатели получили сообщение о том, что в селе Грушеваха Барвенковского района бушует масштабный пожар на поле.

Уже на следующий день, 6 июля, около двух часов дня спасатели получили новое сообщение о бушующем огне на поле пшеницы в селе Рясное Близнюковского района.

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