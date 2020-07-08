Вторжение России на территорию Украины может осуществиться, но лишь на некоторых направлениях

В частности, вероятность атаки Украины со стороны России сейчас есть, но вряд ли страна-агрессор решится в нынешних условиях на полномасштабное наступление с нескольких направлений.

Об этом заявил координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец пресс-службе волонтерского фонда "Повернись живим".



По его мнению, отвергать такой вариант нельзя, однако не стоит и переоценивать боеспособность противника.

"Россия и дальше наращивает военные силы вблизи наших границ и на оккупированных территориях. Она и дальше накачивает военные мышцы. Объективно наша власть права, когда говорит, что такая вероятность есть. Они могут по тем или иным причинам решиться на проведение определенной операции, однако вряд ли рассчитывают на большую войну, большую операцию, длительную крайней мере", – считает Машовец.

Эксперт отметил, что РФ вполне может прибегнуть к военной операции оперативно-тактического масштаба, использовать высокоточное оружие со своей территории, устроить обострение на Донбассе или попробовать проложить путь к воде на юге Украины.

Подобного мнения придерживается и представитель международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук. Он считает, что мобилизационные мероприятия РФ могут свидетельствовать о возможном нападении на четыре города Украины.

"Цель уже понятно какая – это Херсонская дамба и выход на воду Северокрымского канала, но это не основная цель, основная цель – это сделать прямой коридор с городом Одесса, Мариуполь, Геническ и Бердянск – так называемый сухопутный коридор в Приднестровье. Второй путь – что это действия под учения "Кавказ-2020", которые будут достаточно мощными в этом году", – сказал Макарук,

Он добавил, что наиболее вероятными целями Кремля пока являются рейтинги Путина и отработка военной логистики в оккупированные Донбасс и Крым.

Напомним, боевики на Донбассе "ушли в загул" и начали уничтожать сами себя: "13 убитых и 15 раненых".

Как сообщала Politeka, в Кремле перешли к новой стадии оккупации Украины, озвучена цель: "частью РФ становится...".

Также Politeka писала, что Кремль потерял шанс на обострение конфликта, "нет никаких сил".