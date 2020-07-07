Окупанти почали знищувати один одного

На Донбасі бойовики влаштовують гуляння, які призводять до кривавих бійок серед самих бойовиків

Як повідомляє Politeka.net про це у Facebook повідомили ООС.

"У підрозділах окупаційних військ РФ дуже низький морально-психологічний стан. Все частіше зустрічаються випадки вживання алкоголю і наркотиків. Так, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння військовослужбовці втрачають свою штатну зброю, влаштовують масові бійки в яких є загиблі і поранені", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, як зазначається, за підтвердженими даними розвідки, всього за минулий тиждень українські герої відправили на той світ 13 окупантів, а також 15 осіб – поранили і травмували.

Також воїни знищили один автоматичний станковий гранатомет противника, пост радіоелектронної розвідки, окремий вузол зв'язку та автомобіль УРАЛ.

Раніше ми писали, що ВСУ знищили систему відеоспостереження, встановлену на Донбасі окупантами.

Кадри знищення опублікувала прес-служба 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила в Facebook.

Так, наші захисники зробили точний постріл.

Камеру і антену терористи встановили на опорі лінії електропередач в районі Светлодарской дуги.

Камера дозволяла окупантам супроводжувати диверсійно-розвідувальні групи, які нещодавно активізували діяльність, а також здійснювати коригування вогню артилерії.

Раніше ми писали, що місцеві жителі Шепетівки (Хмельницька область), не хочуть, щоб військова техніка проїжджала по вулицях міста.

Про повстання місцевих жителів у своєму Facebook розповів користувач Олександр Ядаменко.

Інцидент стався 30 червня, в Шепетівці, де розташований військовий полігон.

Так, мешканці населеного пункту перекрили дорогу, щоб БМП не могли проїхати вулицями міста.

За словами Ядаменко, у місті також розташований ДП "Шепетівський ремонтний завод", на якому ремонтують військову техніку. Звідти її відправляють на передову, але спершу вона проходить перевірку на місцевому полігоні.

Нагадаємо, Путін і Лукашенко остаточно посварилися, кадри взаємних принижень.

Як повідомляла Politeka, Путін оголосив термінову мобілізацію, що загрожує Україні.

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