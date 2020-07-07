На Донбасі бойовики влаштовують гуляння, які призводять до кривавих бійок серед самих бойовиків
Як повідомляє Politeka.net про це у Facebook повідомили ООС.
"У підрозділах окупаційних військ РФ дуже низький морально-психологічний стан. Все частіше зустрічаються випадки вживання алкоголю і наркотиків. Так, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння військовослужбовці втрачають свою штатну зброю, влаштовують масові бійки в яких є загиблі і поранені", - йдеться в повідомленні.
Крім цього, як зазначається, за підтвердженими даними розвідки, всього за минулий тиждень українські герої відправили на той світ 13 окупантів, а також 15 осіб – поранили і травмували.
Також воїни знищили один автоматичний станковий гранатомет противника, пост радіоелектронної розвідки, окремий вузол зв'язку та автомобіль УРАЛ.
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Раніше ми писали, що ВСУ знищили систему відеоспостереження, встановлену на Донбасі окупантами.
Кадри знищення опублікувала прес-служба 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила в Facebook.
Так, наші захисники зробили точний постріл.
Камеру і антену терористи встановили на опорі лінії електропередач в районі Светлодарской дуги.
Камера дозволяла окупантам супроводжувати диверсійно-розвідувальні групи, які нещодавно активізували діяльність, а також здійснювати коригування вогню артилерії.
Раніше ми писали, що місцеві жителі Шепетівки (Хмельницька область), не хочуть, щоб військова техніка проїжджала по вулицях міста.
Про повстання місцевих жителів у своєму Facebook розповів користувач Олександр Ядаменко.
Інцидент стався 30 червня, в Шепетівці, де розташований військовий полігон.
Так, мешканці населеного пункту перекрили дорогу, щоб БМП не могли проїхати вулицями міста.
За словами Ядаменко, у місті також розташований ДП "Шепетівський ремонтний завод", на якому ремонтують військову техніку. Звідти її відправляють на передову, але спершу вона проходить перевірку на місцевому полігоні.
Нагадаємо, Путін і Лукашенко остаточно посварилися, кадри взаємних принижень.
Як повідомляла Politeka, Путін оголосив термінову мобілізацію, що загрожує Україні.
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