Грозы и ливни, которые обрушились на Западную Украину прошлой ночью, натворили немало беды

По информации СМИ, больше всего досталось Волыни, Ровенской и Львовской областям, передает Politeka.net.

Стихия оставила без света более ста населенных пунктов, затопила дороги, частные дома и даже спровоцировала человеческие жертвы.

Так, в пресс-службе ГУ ГСЧС в Ровенской области рассказали о том, что в городах Корец и Острог из-за сильного ветра деревья упали на жилые дома. Только чудом обошлось без жертв.

В других районах бойцы ДСНС откачивали воду из отдельных подтопленных домохозяйств и расчищали от поваленных деревьев автодороги местного значения.

На Волыни стихия унесла жизнь 31-летнего мужчины. Трагедия произошла вечером 11 июля в Гороховском районе. Человек рыбачил на пруду в тот момент, когда в него попала молния. Его пытались спасти другие рыбаки, однако все попытки оказались безрезультатны, и вернуть к жизни его не удалось.

При этом синоптики отмечают, что в ближайшие сутки ситуация в перечисленных регионах будет оставаться опасной.

По информации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, 12-13 июля, при дальнейшем повышении уровня воды с суточной интенсивностью 1-3 см, на реке Припять в створе поста Речица ожидается превышение опасной отметки затопления сельхозугодий, хозяйственных сооружений, приусадебных участков в отдельных населенных пунктах Ратневского района Волынской области, которые находятся вблизи рек.

Также в этот период на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается подъем воды на 0,3-1,3 м над уровнями. При сильных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока.

Из-за сильных дождей на реках бассейнов Прута i Сирета ожидается повышение уровней воды на 0,2-0,7 м над уровнями. В горных районах существует угроза схода селевых потоков.

Напомним, погода испоганит украинцам отпуск, синоптики расстроили прогнозом.

Также мы писали, дожди отступают, погода решила пощадить украинцев: "Жарче всего будет в...".

Ранее Politeka сообщала, "Убежать не успели": песчаная буря накрыла курорт на Одесчине, видео ЧП