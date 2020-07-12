Погода на украинских курортах до конца июля будет умеренно жаркой, но ожидаются осадки

Такой прогноз озвучил синоптик Леонид Горбань в интервью телеканалу "Украина 24".

"Я расскажу об Одесской области, что интересует отдыхающих, и о своей родной Полтавщине. Согласно расчету, снижение температуры с 12-13 июля идет до +25. Небольшая жара будет 19-21 июля: на юге - +27…+29, на Полтавщине - +28…+30. К 22 июля снова понижение температуры: по Одесской области практически весь конец июля будет температура +25…+27. А в Полтавской области 21-22 июля будет +28…+29, а после 22 июля понижение до +24…+26", - сообщил Горбань.

Но таким новостям радоваться рано. Синоптик предупреждает, что возможны и осадки.

"Относительно дождей - 13 июля будут кратковременные дожди. В Полтавской области дожди 21-22, 24-25 и 28-29 июля. В Одесской области их значительно меньше, только 28-29 июля более-менее сильный дождь", - заключил синоптик.

Также мы сообщали, что Западная Украина продолжает страдать от непогоды. Жителей Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Закарпатской областей предупреждают о повышении уровня воды в реках, вследствие чего будут новые подтопления территорий.

Напомним, на Прикарпатье сильные ливни привели к локальному потопу и разрушениям.

Большое количество населенных пунктов осталось без газа, света и были почти изолированы от мира.

Напомним, что Украину ждет новая погодная аномалия, прогноз климатолога.

Ранее Politeka сообщала, "Убежать не успели": песчаная буря накрыла курорт на Одесчине, видео ЧП