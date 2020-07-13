Украину потрясло дорожно-транспортное происшествие под Киевом, которое унесло жизнь отца, матери и их двоих детей, а за жизнь третьего ребенка борются врачи

Трагедия произошла возле Козина Обуховского района вечером в воскресенье, 12 июля, передает Politeka.net со ссылкой на правоохранителей и СМИ.

Виновником аварии стал 39-летний Антон Желепа, который за рулем Mercedes ML пытался обогнать красный Mercedes Sprinter, зацепил этот микроавтобус и, не справившись с управлением, на большой скорости вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с Hyundai Tucson.

В последнем ехала многодетная семья. Отец, мать и девочка погибли на месте, 10-летний мальчик скончался в больнице, а его 12-летний брат находится в тяжелом состоянии.

Мужчина, спровоцировавший аварию, был нетрезв. Что еще хуже: он уже отсидел три года за то, что пьяным сбил насмерть женщину в 2010 году.

Видео с Желепой опубликовал на своей странице в Twitter известный журналист Денис Казанский.

«Эта бухая мразь за рулем вчера убила семью с двумя детьми под Киевом. А отсидит лет 6-7. Для подобных случаев надо, конечно, усиливать уголовную ответственность. За подобные пьяные ДТП с большим количеством погибших - лет на 15-20 в тюрьму», – написал он.

Ця буха мразота за кермом вчора вбила родину з двома дітьми під Києвом. А відсидить років 6-7. Для подібних випадків треба, звісно, посилювати кримінальну відповідальність. За подібні п'яні ДТП з великою кількістю загиблих - років на 15-20 до в'язниці pic.twitter.com/PH6pJs5Bf7 — Денис Казанський (@den_kazansky) July 13, 2020

Как сообщает «Киев Оперативный», Mercedes ML, протаранивший Hyundai, принадлежал хозяину дачи, у которого работал Желепа. Через 20 минут после аварии владелец заявил об угоне внедорожника.

Трагедия вызвала огромный резонанс в соцсетях. Люди уверены, что и в этот раз мужчина, который является уроженцем РФ, но имеет украинское гражданство, сможет отделаться небольшим сроком.

«Ему грозит до 10 лет. Но по закону Савченко срок в сизо считается день за два. Так что пока пройдут все экспертизы и потянут следствие - года 2-3 тип себе сбавит», «Была семья и не стало. А быдло будет жить и еще и жрать за наши налоги. Ему быстрой смерти мало», «Он уже сидел за аналогичное преступление. Он рецидивист», «За каждую летальную жертву (считать убийство в ДТП в пьяном виде умышленным убийством) минимум 10 лет и срок пропорционален количеству погибших», – пишут под публикацией.

Напомним, бывшему советнику Кернеса «облегчили» ответственность за пьяную езду: «Доказательств не получали».

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