В курортном городе Бердянске Запорожской области мужчина стрелял в детей, которые бегали во дворе
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на местное издание Pro.berdiansk.
Стрельба произошла в одном из спальных районов города.
Известно, что инцидент произошел вчера вечером, 13 июля, во дворе дома по улице Волонтеров, 67. Услышав выстрелы, очевидцы позвонили в полицию, и правоохранители задержали подозреваемого на месте.
Журналисты сообщают, что мужчина открыл стрельбу по детям, которые были на улице, прямо из окна своей квартиры. Также есть информация, что в это время он был в состоянии алкогольного опьянения.
Юный сын Наташи Королевой привел взрослую любовницу, Тарзан может гордиться: "Он умеет делать так..."
Пенсии и зарплаты украинцев под угрозой, в Раде сообщили о проблемах: «Денег хватит до…»
Сокрушительный удар доллара, срочное заявление Зеленского и отмена пенсий - главное за ночь
Новая компенсация для украинцев, решение принято: "Пять тысяч гривен получит тот, кто..."
Полиция, прибывшая на место, изъяла у мужчины целый арсенал оружия.
В частности, сотрудники Бердянского отдела полиции изъяли у него мины, гранаты, пистолет, автомат и патроны к ним. Все боеприпасы мужчина хранил в собственной квартире.
По состоянию на вечер 13 июля правоохранители ждали прибытия саперов из Мелитополя.
Известно, что пострадавших в результате стрельбы нет, за медицинской помощью никто не обращался.
Вероятно, мужчина стрелял в детей из пистолета.
Как известно, Бердянск находится на побережье Азовского моря, поэтому считается одним из самых популярных украинских летних курортов.
Напомним, ранее парень с оружием напал на подростков в Киеве за то, что те "громко разговаривали".
Как сообщала Politeka, дебоширы устроили стрельбу в Киеве, люди разбегаются: кадры беспредела.
Также Politeka писала о переполохе на центральном автовокзале в Киеве, съехались силовики: кадры с места ЧП.