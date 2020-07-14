Во время стрельбы мужчина был выпившим

В курортном городе Бердянске Запорожской области мужчина стрелял в детей, которые бегали во дворе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на местное издание Pro.berdiansk.

Стрельба произошла в одном из спальных районов города.

Известно, что инцидент произошел вчера вечером, 13 июля, во дворе дома по улице Волонтеров, 67. Услышав выстрелы, очевидцы позвонили в полицию, и правоохранители задержали подозреваемого на месте.

Журналисты сообщают, что мужчина открыл стрельбу по детям, которые были на улице, прямо из окна своей квартиры. Также есть информация, что в это время он был в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция, прибывшая на место, изъяла у мужчины целый арсенал оружия.

В частности, сотрудники Бердянского отдела полиции изъяли у него мины, гранаты, пистолет, автомат и патроны к ним. Все боеприпасы мужчина хранил в собственной квартире.

По состоянию на вечер 13 июля правоохранители ждали прибытия саперов из Мелитополя.

Известно, что пострадавших в результате стрельбы нет, за медицинской помощью никто не обращался.

Вероятно, мужчина стрелял в детей из пистолета.

Как известно, Бердянск находится на побережье Азовского моря, поэтому считается одним из самых популярных украинских летних курортов.

Напомним, ранее парень с оружием напал на подростков в Киеве за то, что те "громко разговаривали".

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