В умовах закриття кордонів через пандемію китайського вірусу більшість українців переглянули плани на літній відпочинок і рвонули до моря, яке ближче

У зв'язку з цим справжній туристичний аншлаг переживають не тільки Одеса, Бердянськ, але і селище Кирилівка, куди в минулі роки їхали за відносно бюджетним відпочинком українці, передає Politeka.net.

Однак 2020 рік став воістину «золотим» для цього курортного населеного пункту, а раз є попит, то і пропозиції тут – на будь-який смак.

Так, один з тих, хто приїхав відпочити на Азовське море, показав українцям, як виглядає елітне житло для гостей за ціною 100 доларів на добу. Огляд бази відпочинку «Причал» опублікували на YouТube-каналі «Дружна сім'я». Щоб подивитися відео, доскролльте сторінку вниз.

За словами героя відео, ціни на відпочинок дуже різні. Все залежить від пори року і від кількості осіб у кімнаті.

«Діапазон цін – це десь від 500 гривень і до 2600», – каже він.

Чоловік з родиною відпочиває в двоповерховому ВІП-котеджі, де ціна – максимальна, тобто 2600 гривень на добу. При цьому в будинку живуть п'ятеро дорослих і двоє дітей, тому вибрали оптимальний варіант.

У приміщенні є душ, туалет та інші зручності, а також окремі кімнати.

Як видно на записі, на території бази є дитячі майданчики, мангали, стоянки для машин і стильний декор. Море – буквально за декілька десяткыв метрів. При цьому, за словами автора, лежаки для постояльців на пляжі безкоштовні.

Підсумовуючи свій огляд, чоловік підкреслив, що в селищі є бази на будь-який гаманець.

Раніше ми розповідали про те, що депутат Харківської міськради Ігор Черняк поділився враженнями від відпочинку в Туреччині. За його словами, по загальній вартості відпочити з сім'єю на курорті в Анталії – дешевше, ніж в Одесі і тій ж Кирилівці, а от сервіс та обслуговування – не на користь України.

Нагадаємо, небезпечні істоти заполонили Азовське море.

Як повідомляла Politeka, нова напасть обрушилася на Україну: "З води виходять з опіками", попередження медиків.

Також Politeka писала, що ціни на популярному українському курорті підняли до межі.