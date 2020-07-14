За шесть лет в Крыму 45 человек пропали без вести

C начала аннексии Крыма без вести пропали 45 жителей полуострова

Об этом сообщает Politeкa со ссылкой представительство Президента Украины в АРК.

С 2014 года, по данным общественной организации КрымSOS, на территории временно оккупированного Крыма за шесть лет российской оккупации 45 человек пропали без вести, судьба 15 из них до сих пор неизвестна.

На данный момент Кабмином Украины формируется Комиссия по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. После того, как комиссия начнет работу, представительство Президента в Крыму планирует поднимать вопрос насильственных исчезновений, осуществляемых в период оккупации на территории АР Крым и города Севастополя и находится на постоянной связи с прокуратурой АРК по каждому случаю исчезновения.

"Насильственные исчезновения – это одно из тягостных преступлений, совершаемых оккупантом, который создает атмосферу страха, запугивая родственников и друзей пропавших. Такие преступления Россия совершает как на своих территориях, когда тысячи людей в Чечне стали жертвами насильственных исчезновений, так и на оккупированных ею территориях. Представьте, что на глазах близких человека задерживают правоохранители в форме и потом он исчезает для всех: ее нет в СИЗО, отделениях полиции или в суде, нет в больницах, она не появляется дома", – заявила заместитель постпреда Президента в АРК Тамила Ташева.

По ее словам, такая неизвестность может продолжаться месяцы и годы.

"Задача государства – документировать случаи насильственных исчезновений, в рамках полномочий осуществлять расследование и привлекать международные организации к розыску, поддерживать родственников пропавших без вести, которая может включать не только материальную помощь, но и психологическую поддержку и постоянный доступ к информации о состоянии расследования", – добавила чиновница.

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