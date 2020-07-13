Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее поверят, подумал Владимир Путин и выдал очередное циничное заявление

Российский президент уверен, что ухудшение отношений России и Украины не связано с присоединением Крыма. Об этом он заявил в эфире одного из центральных пропагандистских каналов, передает Politeka.net.

«То, что у нас отношения испортились с Украиной, с Крымом, в принципе, не связано», ‒ заявил он. При этом глава страны-агрессора уверен, что «со временем эта пена схлынет».

Чтобы еще больше закрепить свое мнение в головах обывателей, Путин рассказал свою хронологию событий в Украине в 2013-2014 годахю

«Сначала произошел государственный переворот и захват власти, и с этого момента наши взгляды и пути с руководством Украины стали диаметрально противоположными», – выдал Путин, подчеркнув, что Крым «вернулся» в состав России после того, как «отношения между двумя странами были испорчены».

Тем временем, за последние шесть лет, когда Крым находится в оккупации, он угасает на глазах. И это отмечают даже те, кто в свое время радовался «возвращению» полуострова в «родную гавань». Так, блогер и сторонник аннексии Крыма Александр Горный пожаловался на ситуацию, которая сложилась на полуострове

По его словам, в оккупированном Россией Крыму назрели проблемы, которые местные "власти" не могут разрешить. А «понаехавшие» россияне после увиденного «с**чника» могут и вернуться снова на отдых.

Он отметил, что в разгар сезона полуостров встречает российского туриста высокими ценами и плохим сервисом.

Напомним, Россия задействовала авиацию в Крыму после сообщений о вторжении в Украину.

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Кроме того, бывший узник Кремля высказался о подаче води в Крым: "Самое большое предательство".