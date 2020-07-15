26-летняя гражданка Украины Майя Ваколюк стала жертвой иностранца

Об этом пишет местное издание "Володимир.Media".

Известно. что трагедия произошла вчера, 14 июля, в польском городе Пулавы.

Так, 26-летнюю украинку Майю Ваколюк жестоко зарезали, а душегубом оказался 45-летний гражданин Молдовы.

По информации журналистов, женщина и мужчина жили в одном доме, работали на заводе по переработке фруктов в гмине Вьявольниця.

Между ними возник конфликт, после чего гражданин Молдовы затащил Майю в здание и нанес ей ножевые ранения.

Несмотря на все усилия врачей, женщина умерла в госпитале. Мужчину задержали на месте происшествия. Также полицейские изъяли нож, который стал орудием убийства. Мотив злоумышленника еще предстоит установить силовикам.

Известно, что погибшая 26-летняя Майя Ваколюк является уроженкой Владимира-Волынского. Знакомые девушки утверждают, что она была жизнерадостной и искренней. Украинку любили и уважали все, кто ее знал.

26-летняя Майя Ваколюк также воспитывала двухлетнего сына, у которого скоро день рождения. Душегубу, который нанес фатальные девушке ранения, светит до 25 лет тюремного заключения или пожизненное.

Ранее мы рассказывали о трагедии с лидером "Свободы". Инцидент произошел в субботу, 11 июля, в Николаеве.

В частности, "скорая" забрала активиста, лидера ВО "Свобода" в Николаеве Демида Губского прямо из его собственного дома.

"Сегодня около 7:45 в полицию поступило сообщение от медиков БСМП, что с места проживания к ним доставлен 33-летний мужчина с травмой головы. Во время проведения операции было установлено характер травмы - несквозное огнестрельное ранение в голову. Сейчас медики оказывают ему необходимую помощь", - сообщалось ранее.

Напомним, тело депутата нашли под окнами многоэтажки: "могли помочь уйти...", роковые подробности.

Как сообщала Politeka, трагедия случилась у соратницы Януковича: «найден мертвым…», первые подробности.

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