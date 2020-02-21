Сына бывшего народного депутата от Партии регионов Екатерины Ващук нашли повешенным в городе Берестечко Волынской области

По словам мэра Берестечко Валентины Залевской для всех горожан смерть родственника ексдепутата стала трагической неожиданностью.

Залевская отметила, что 53-летний мужчина был предпринимателем, совладельцем небольшого кафе. Он жил сам, был положительным человеком. В местной прессе появилась информация о том, что сын экс-нардепа Екатерины Ващук ушел из жизни не от рук других, а скорее всего покончил жизнь самоубийством.

Отмечается, что мужчину нашли повешенным на тросе на перилах лестницы, ведущей на второй этаж дома. Предсмертной записки обнаружено не было.

По факту криминального происшествия полиция открыла уголовное производство. Тело мужчины направлено на экспертизу.

Напомним, Екатерина Ващук является украинским политиком, депутатом Верховной Рады 2−4, 6−7 созывов. Последний раз в Верховную Раду была избрана в 2012 году.

Ранее сообщалось, что Любовь Полежай из сожительницы Виктора Януковича превратилась в крупную землевладелицу и мать его третьего сына.

Напомним, что на своем телеграм-канале украинская журналистка Соня Кошкина сообщила сенсационную новость о рождении у Виктора Януковича и его возлюбленной Любови Полежай сына Григория.

"И о любви. Виктора Фёдоровича Януковича можно поздравлять. Молодой отец. Собственно, уже более полутора лет - ближе к двум. Сын Григорий. От молодой жены Любы", - написала Кошкина.

Отметим, что ранее в интернете уже ходили слухи о возможном третьем сыне Виктора, однако достоверно об этом ничего не известно.

Напомним, что Янукович с любовницей скрывают сына, появились подробности: "Молодой отец"

Напомним, появилось фото нового «Межигорья» Януковича в РФ: россияне в ярости от беспредела.

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