Офис генпрокурора продолжает бороться с коррупционерами во властных и силовых структурах

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба ОГПУ.

В частности, прокуроры совместно с детективами ГБР и полицейскими разоблачили трех должностных лиц таможенных постов Одесской таможни ДМС на получении взятки.

Во время следствия было установлено, что руководитель одного из отделов таможенного оформления, вступив в предварительный сговор с и. о. руководителя таможенного поста «Одесса» в Одесской таможне ДМС, используя свое служебное положение, организовали незаконную схему по вымогательству и получению неправомерной выгоды от субъектов предпринимательской деятельности, которые осуществляли импорт грузов транспортом морского сообщения. Таможенники систематически получали «мзду» за беспрепятственный пропуск и ускорения таможенного оформления.



Их задержали во время получения неправомерной выгоды в размере $2100 от ООО за беспрепятственное таможенное оформление контейнеров с грузом.

Кроме этого, прокуроры установили, что глава таможенного поста «Кучурган» Одесской таможни организовал подобную незаконную схему поборов от физлиц за растаможку транспортных средств.

Он был задержан согласно законодательства после получения 1800 долларов США неправомерной выгоды от лица за беспрепятственное таможенное оформление пяти автомобилей.

В пресс-службе ОГПУ добавили, что сейчас решается вопрос относительно сообщения высокопоставленным задержанным о подозрении.

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