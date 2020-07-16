В Офісі Генпрокурора обговорюють безпеку на українських вулицях

Як передає Politeka.net, генпрокурор Ірина Венедиктова анонсувала в Телеграм-каналі Офісу нарадау в четвер, 16 липня, з керівниками правоохоронних органів.

"Будемо проводити координаційну нараду, яка буде стосуватися громадської безпеки, безпеки на вулицях, кількості зброї, яка є на вулицях", - сказала Венедиктова.

У заході беруть участь міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, голова СБУ Іван Баканов, голова Нацполіції Ігор Клименко, в. о. директора ДБР Олександр Соколов, начальник Військової служби правопорядку у ЗСУ Ігор Криштун.

За словами Венедиктової, для правоохоронців розслідування фактів незаконного поводження зі зброєю через проведення ООС - має бути в пріоритеті.

"Оскільки у нас триває ООС, ми розуміємо, що для нас пріоритет - розслідування фактів незаконного поводження зі зброєю. Нам необхідно активізуватися в кримінальних провадженнях цієї категорії та забезпечити прийняття в них остаточних рішень у розумні строки", - зазначила Генпрокурор.

Раніше ми повідомляли, Офіс Генпрокурора відправив на лаву підсудних двох суддів Черкаської області, які шість років тому, під час Майдану, переслідували активістів і призначили незаконні запобіжні заходи.

Так, згідно з інформацією на сайті Офіса Генпрокурора, до суду було направлено обвинувальний акт стосовно двох колишніх суддів одного з районних судів Черкас за фактами протидії протестних акцій і незаконного переслідування учасників мітингів у січні 2014 року.

За даними слідства, зазначені судді винесли неправосудні рішення щодо 17 учасників акцій про обрання їм запобіжного заходу - 14 із них взяли під варту, 3 - помістили під домашній арешт, в результаті чого були затримані незаконно позбавлено свободи.

Обвинуваченим інкримінується винесення завідомо неправосудних рішень про незаконні арешти, які спричинили тяжкі наслідки та вчинені за попередньою змовою групою осіб, незаконне перешкоджання організації і проведення зборів, мітингів.

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