Российская Федерация продолжает усиливать свою боеспособную группировку на Донбассе накануне "Кавказа-2020"

Об этом рассказал спикер ГУР МОУ Вадим Скибицкий, передает Сегодня.

Он напомнил, что активная фаза военных учений "Кавказ-2020" приходится на сентябрь-октябрь, поэтому сейчас на территории страны-агрессора стартовали спецучения.

"Сейчас мы видим, что начались специальные учения. Что это означает? Разного рода войска будут отрабатывать свои задания. Десантные войска – прежде всего переброску и высадку десантов на незнакомые территории, инженерные подразделения – наведение различных переправ через водные преграды и обеспечение передвижения войск, противовоздушная оборона – организацию единой системы ПВО на поле боя и прикрытие стратегических объектов. Как правило, это происходит в течение июля-августа", - предупредил разведчик.

Скибицкий в общении с журналитсами также добавил, что основные полигоны, которые будут задействованы в учениях "Кавказ-2020", находятся рядом с Украиной (Южный военный округ).

"Могу сказать, что после 2014 года масштабность и размах стратегических учений в России начали расти. В чем состоит вызов для нас и почему обращаем на это внимание. Учения российских войск, которые запланированы в этот летне-осенний период, будут проходить вблизи наших границ. С началом активной фазы численность войск составит около 120 тыс. военнослужащих, 3 тыс. боевых бронированных машин, из них не меньше 500 танков, 300 самолетов, 250 вертолетов, 50 кораблей и до 5 подводных лодок. Это и есть та угроза, которая четко прописана в Военной доктрине Украины", - заявил представитель военной разведки Минобороны.

Подытоживая, военный разведчик добавил, что Россия не забывает усиливать боеспособную группировку на оккупированном Донбассе.

"Созданы и действуют первый и второй армейские корпуса, штатная численность которых около 35,5 тыс. человек, 480 танков, 860 боевых бронированных машин, 940 артиллерийских систем и минометов, около 200 РСЗО", – резюмировал Скибицкий в интервью журналистам.

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