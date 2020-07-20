Опасное происшествие случилось возле Сум

Как сообщил заместитель городского головы по вопросам ЖКХ Александр Журба на своей странице в Facebook, около Сум произошел выброс токсичного одоранта с сильным неприятным запахом.

Отмечается, что ЧП произошло возле села Ганновка в ночь с 19 на 20 июля. Местные жители жаловались на неприятный запах.

"Низкие концентрации (одоранта, - ред.) (около 4 миллионных долей) вызывают раздражение кожи и глаз, головную боль, тошноту, замедление дыхания. По возможности закройте окна; увлажняйте воздух в помещении; в случае ухудшения самочувствия, обратитесь за помощью к врачу", - отметил Александр Журба.

Он добавил, что одорант является токсичным веществом второго класса опасности.

Отметим, в соцсетях жители Сум еще накануне жаловаться на неприятный запах в разных районах города, при этом людей охватывал сильный кашель и было трудно дышать.

Как известно, одорант - вещество, которое добавляют в газ, чтобы придать ему сильный специфический запах. Именно с помощью этого вещества можно определить места утечки газа.

В Украине для одоризации углеводородных газов используют этилмеркаптан - бесцветную прозрачную жидкость, соединение серы, которая имеет резкий неприятный запах.

Отметим, многих возмутил тот факт, что о ЧП, которое может угрожать здоровью оповестили поздно и таким способом.

"Это вместо того чтобы сообщить людям вовремя в 10 или 11 вечера, что для чего и так. А е что в фейсбуке 30% всего Сумчан то тоже ничего, главное написать.

Вместо того чтобы извиниться, признать вину и успокоить людей", "Лучше поздно чем никогда, и выводы люди делают...», «Скажите, кто ответственен за оповещение эвакуацию и защиту населения при таких ситуациях? ГСЧС вчера ночью мне ответил шо Сумыгаз не предоставляет информации и они ничего сделать не могут", - пишут в Сети.

Напомним, экологическое ЧП случилось у побережья Одессы, появилось экстренное предупреждение: "купаться нельзя из-за..."

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