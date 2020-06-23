Работники Шацкого отделения полиции установили личность водителя автомобиля, который сливал нечистоты в водоем

Как передает Politeka.net, об этом сообщают на странице Шацкого отделения полиции.

Напомним, 14-го июня до Шацкого отделения полиции поступило сообщение о том, что водитель автомобиля ГАЗ-53 сливает нечистоты в водоем на обочине дороги в селе Свитязь.

Работники Шацкого отделения полиции установили личность водителя. Им оказался мужчина 1953 года рождения, житель Шацкого района.

Собранные в ходе проверки материалы направили в Государственную экологическую инспекцию в Волынской области.

К слову, Коктебель накрыла экологическая катастрофа.

Соответственные кадры появились в сети.

"Очередная экологическая катастрофа в Коктебеле. Все идет по графику, крупный дождь и тонны фекалий льются в море. Это страшно. Страшно за здоровье людей. Импотенция Феодосийской власти который год подвергает угрозе здоровье и жизни людей. Пора заводить дела", - говорится в подписи к видео.

На кадрах видно, что во время дождя в море выливались потоки фекалий. Пользователи сети были шокированы сложившейся ситуацией в оккупированном Крыму.

Напомним, масштабная катастрофа произошла в РФ, видео: "20 тонн нефти попало в...".

Как сообщала Politeka, экологическая катастрофа на популярном курорте украинцев: ядовитое вещество окутало побережье Черного моря.

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