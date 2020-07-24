Мужчина на автомобиле попал в засаду, которую устроили прямо в кустах
Об этом пишет Politeka.net.
Сообщается, что трагедия произошла вчера, 23 июля, на Киевщине.
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В частности, на вице-президента боксерского клуба Игоря Плекана было совершено покушение вблизи населенного пункта Артемовка (Бориспольский район).
Автомобиль Плекана расстреляли из засады, которую устроили возле железнодорожного переезда в кустах. Отмечается, что злоумышленники стреляли из автоматического оружия.
В целом, злоумышленники произвели семь выстрелов, два из которых были смертельные в голову. В районе был введен план "Сирена".
Стоит также отметить, что Игорь Плекан по прозвищу "Пуля" был связан с главой банды "Торпеды".
На месте преступления работала следственная группа, который теперь предстоит установить детали трагедии и мотивы злоумышленников.
Ранее мы сообщали о том, что в Киеве нашли тело следователя СБУ.
Тело нашли на улице Иорданской. Полиция, прибывшая на вызов, обнаружила мужской труп с признаками насильственной смерти.
После предварительного осмотра установлено, что на теле мужчины – следы крови возле правого уха. У погибшего были вывернуты карманы брюк, снятая обувь.
Позже стало известно, что убитый - следователь по особо важным делам СБУ Роман Закладный. Он занимался расследованием уголовных производств, связанных с государственной изменой и событиями на Донбассе.
Напомним, ранее киевлянин расстрелял начальника за увольнение: кадры с места происшествия
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