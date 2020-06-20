Це вже не перший замах

Свідок звірств російсько-окупаційних військ "Л/ДНР" на Донбасі Бучок Валентина підірвалася на розтяжці

Про це пише Politeka.net.

Тривожну інформацію у своєму Facebook повідомила співробітниця Червоного хреста України Тетяна Борисенко.

За її словами, НП сталася сьогодні, 20 червня, в селі Іваннопіл'я (Донецька область).

Відомо, що Валентина Бучок, яка перебувала в полоні у російських окупантів на Донбасі, підірвалася біля свого будинку на розтяжці.

За словами Борисенко, жінку екстрено госпіталізували до лікарні.

"Сьогодні біля свого будинку, підірвалася на ростяжці, яку невідомі встановили, Валентина Бучок, жінка яка була в полоні більше року, яку зняли у фільмі Ізоляція, яка не мовчить, яка говорить правду, зараз у лікарні", - підкреслила Борисенко у своєму Facebook.

На місці НП працюють силовики і вибухотехніки. За фактом підриву на розтяжці було відкрито кримінальне провадження ст. 15, ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Варто відзначити, що це вже не перший замах на Валентину Бучок. Восени минулого року їй у двір підкидали гранату, але силовики так і не знайшли винних.

"Це справжня війна. Вони в нас стріляють і вбивають, а ми?", "Господи, збережи життя...", "Бог у поміч", "Сволота", "Правильно, з жінками легше воювати...", "Жах", "Прийшли, щоб закрити рота. Зачистка", - написали українці в коментарях під публікацією.

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