По состоянию на утро, 24 июля Роман Скрипник так и не задержан

Об этом Украинской правде сообщила главный специалист отдела коммуникации полиции Полтавской области Полина Ларина, передает Politeka.

Напомним, Скрипник вчера захватил заложника, затем – отпустил его и спрятался в лесопосадке.

"Продолжается спецоперация, привлечено много людей, привлечена авиация, используется спецтехника и кинологи с собаками, Нацгвардия", – рассказала Ларина.

Отвечая на вопрос, вооружен ли захватчик, представитель Нацполиции заявила, что не располагает данной информацией.

В свою очередь, региональная полиция призвала граждан быть "очень осторожными" избегая территории, где проводится спецоперация.

В соцсетях идет оживленное обсуждение происходящего: люди недоумевают, каким образом одному человеку удается спрятаться от столь мощной "армии", котороая его до сих пор безуспешно разыскивает.

"Отлично работаю правоохранительные органы.Ура! Пусть привлекут ещё экстрасенсов. А за что они получают наши деньги?", – пишет Наталия Дорофейская.

"Бюджет пуст, люди в шоке, а на свои дибильные выходки сливают тысячи", – негодует Вячеслав Неженцев.

А пользователь Елена Елена даже написала короткое стихотворение:

"Ищут пожарные, ищет полиция,

Ищут опричники и инквизиция,

Наркоконтроль, СБУ, Спортлото...

Только, боюсь, не отыщет никто".

"Бэтмен устал каждый день летать, ему надо отъедаться после каждого вылета! Совесть надо иметь, товарищи злоумышленнички!", – иронизирует Andrew Sabo.

"Нужно конницу ещё привлечь и боевых дельфинов", – советует Ольга Онищенко.

"Почему до сих пор экстрасенсы не привлечены? Или нам просто не сообщают. Волнуюсь", – смеется Вадим Репкин.

Politeka сообщала, что мужчина в Полтаве взял в заложники полицейского. Неизвестный мужчина спровоцировал конфликт на территории завода, а затем взял в заложники полицейского, приехавшего на вызов.

"На ул. Остапа Вишни проводится спецоперация по задержанию подозреваемого в незаконном завладении транспортным средством. Пытаясь избежать ответственности, мужчина сопротивляется и угрожает работникам полиции гранатой. С ним ведут переговоры", - говорится в сообщении.

Позже появилась информация, что в Полтаве введена спецоперация "Гром" по обезвреживании преступника, который захватил заложника. Об этом сообщил замминистра МВД Украины Антон Геращенко.

"Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5, которую угрожает взорвать. За руку он держал сотрудника полиции. После переговоров злоумышленник обменял содержимого работника уголовного розыска на начальника УКР ГУНП в Полтавской области полковника полиции Шияна", - говорится в сообщении.

Захват заложника в Полтаве: все, что известно о ситуации на данный момент, появилось фото преступника.

"Держали в страхе три области": банда "Князя" устроила переполох в Харькове, слетелись СБУшники.

В Кривом Роге пенсионер поднял на уши полицию: "Открыл вентили, угрожая взорвать дом".