Автомобиль с террористом, который захватил заложника в Полтаве, направляется к Киевской области

При этом, как сообщил губернатор Полтавщины Олег Синегубов, правоохранители готовы к разным вариантам развития событий, в том числе использовать силовой сценарий.

Отмечается, что угрозы другим автомобилистам нет. Однако условия преступника не могут быть выполнены. Он требует освобождения от уголовной ответственности.

В свою очередь, в Телеграм-каналах появились сообщения о том, что операция по обезвреживанию преступника уже завершилась. При этом, ее результаты пока не разглашаются, однако правоохранители уже готовят фото- и видеоотчет.

Также на одной из фотографий появилась возможность рассмотреть лицо преступника. Он в куртке.

Нового террориста из города Полтавы зовут Роман Скрипник, он 1988 года рождения, ранее был осужден по двум статьям уголовного кодекса:

статья 185 «Кража»;

статья 309 «Незаконное приобретение и хранение, наркотических средств или их аналогов без цели сбыта».

Как пишут в СМИ, Роман - бывший участник АТО.

В сети нашли фотографии с его страниц в соцсетях.

Отметим, сперва он захватил в заложники полицейского в Полтаве. Потом согласился поменять заложника на начальника уголовного розыска области.

"23 июля 0 9:00 утра на ул. Остапа Вишни, у здания административного суда во время задержания работниками полиции "угонщика", последний достал гранату РГД-5, которую угрожал взорвать. Ситуация осложнялась тем, что злоумышленник захватил в заложники работника уголовного розыска. После переговоров, злоумышленник поменял на удерживаемого работника уголовного розыска начальника УКР ГУНП в Полтавской области полковника полиции Шияна Виталия, с которым поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями, транспортном средстве, в направлении выезда из города", -сообщил департамент Уголовного розыска в Telegram.

Начальник УКР ГУНП в Полтавской области полковник полиции Виталий Шиян, которого взял в заложники человек в Полтаве, угрожая копам гранатой, опытный милиционер - служит в органах почти 25 лет.

Напомним, на месте захвата автобуса прогремели взрывы: что с заложниками, кадры и подробности.

Как сообщала Politeka, захват заложников связали с карантином.

Также Politeka писала, что Зеленский срочно отреагировал на захват автобуса, новые детали ЧП.

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