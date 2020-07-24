В Лисичанске вандалы осквернили памятник погибшим воинам АТО

Как передает Politeka.net, об этом сообщил местній житель на своей страничке в Facebook.

"В Лисичанске в годовщину освобождения города от оккупантов вандалы облили краской памятник погибшим освободителям", - сообщил он.

Пользователи сети возмутились таким поступком, а некоторые даже начали поиски хулиганов.
 
"Как они сейчас вылезли", "Эти уроды только с памятниками могут воевать!", "И когда же эти уроды уже подохнут?", "А утром мы возложили цветы, было чисто...", - писали под постом.
Ранее мы сообщали, что девушки разгневали жителей Киева, устроив непристойные танцы возле креста.

Компания устроила "божественную тусу" на природе, во время которой две юные особы решили сплясать возле деревянного креста. Просто развлечься подросткам оказалось мало, поэтому они сняли свои танцы на видео и опубликовали в социальной сети.

В ролике девушки прижимаются к кресту разными частями тела и танцуют под песню, в которой упоминается Иисус Христос и Господь. На заднем плане можно заметить еще одну пару, которая, видимо, не захотела принимать участие в дерзкой выходке.