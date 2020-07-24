"В Лисичанске в годовщину освобождения города от оккупантов вандалы облили краской памятник погибшим освободителям", - сообщил он.

Пользователи сети возмутились таким поступком, а некоторые даже начали поиски хулиганов.

"Как они сейчас вылезли", "Эти уроды только с памятниками могут воевать!", "И когда же эти уроды уже подохнут?", "А утром мы возложили цветы, было чисто...", - писали под постом.