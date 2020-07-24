В Лисичанске вандалы осквернили памятник погибшим воинам АТО
Как передает Politeka.net, об этом сообщил местній житель на своей страничке в Facebook.
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Компания устроила "божественную тусу" на природе, во время которой две юные особы решили сплясать возле деревянного креста. Просто развлечься подросткам оказалось мало, поэтому они сняли свои танцы на видео и опубликовали в социальной сети.
В ролике девушки прижимаются к кресту разными частями тела и танцуют под песню, в которой упоминается Иисус Христос и Господь. На заднем плане можно заметить еще одну пару, которая, видимо, не захотела принимать участие в дерзкой выходке.
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